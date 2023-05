Dio | Patria | famiglia e… l’italiano Il Bestiario linguistico della destra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 maggio 2023) Ci hanno provato con la razza, poi con l’etnia, poi con il ceppo e ora hanno trovato la leva: la lingua. L’idea è del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia che ha depositato un Ddl per mettere mano addirittura alla Costituzione. Obiettivo: aggiungere all’articolo 13 il comma “e? la lingua ufficiale dello Stato. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerlo e il diritto di usarlo”. Il senatore ha già pronto anche lo slogan: “Sacralizzare la lingua italiana – spiega – riconoscendola costituzionalmente e? al tempo stesso riconoscere un patrimonio inestimabile e assieme proiettarlo nel futuro!”. Menia vuole inserire la nostra lingua in Costituzione. Per difenderla dalla presunta invasione di migranti L’urgenza di inserire la lingua Italiana in Costituzione, secondo il senatore di Fratelli d’Italia, è urgente “per una pluralita? di motivi”. Innanzitutto, ...