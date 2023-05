Di Bartolomei | le parole del figlio che esaltano i tifosi della Roma

(Di martedì 30 maggio 2023)- Una finale europea non capita tutti i giorni, e anche chi - in questo periodo dell'anno - non può avere positivi, cerca di farsi coraggio portando lanel cuore. Luca Di...

ROMA - Una finale europea non capita tutti i giorni, e anche chi - in questo periodo dell'anno - non può avere positivi, cerca di farsi coraggio portando la Roma nel cuore. Luca Di, figlio del capitano del secondo scudetto giallorosso, manda sui social il suo particolare auspicio nel giorno della scomparsa del padre. Un evento tragico che scosse il mondo del calcio e ...... 29 anni fa oggi, infatti, Agostino di, storico capitano giallorosso, protagonista del ... Di seguito le sue: " Il 31 maggio verrà in ogni caso. Solo, sarebbe bello iniziare questi 30 ...... "Se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo grossi valori - ledell'allenatore biancoblù ... campione in carica, ospita lo Spezia di Gianni Migliorini al "Di" forte del 6 - 0 maturato ...

L’artista Fernando Alfonso Mangone: “Un bravo capitano che sapeva sempre cosa fare e il momento giusto per farlo. L’omaggio all’uomo simbolo della scalata della Salernitana in B negli anni ’90” “Agost ...«Agostino Di Bartolomei, 29 anni dopo, continua a rappresentare una guida per la tifoseria granata. Oltre ad omaggiare e far vivere la sua figura attraverso un ritratto, ho deciso di ...