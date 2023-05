La seconda edizione di Hacking the City -Future 2023 è organizzata da Tondo, in collaborazione con Nodes e col patrocinio di Fondazione Cariplo. L'evento è stato pensato per far ......and more broadly come to market for the benefit of society." About UmicoreUmicore is a... is one of the largest independent lithium - ion battery material andentities in the U. S. CAMX ......Lab used Electron's second stage to place the Kick Stage and TROPICS satellites into a... but not limited to, "anticipate," "aim," "believe," "contemplate," "continue," "could," "," "...

Design a Circular Future, sfida per la città circolare del futuro Entilocali-online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Tante iniziative presentate nel periodo del Salone del Mobile e della Milano Design Week hanno avuto al loro centro i temi dell'innovazione e della sostenibilità. In evidenza anche le nuove tecnologie ...