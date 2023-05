De Siervo | ‘Il calcio italiano è sexy per gli americani’

(Di martedì 30 maggio 2023) Luigi De, amministratore delegato della Lega serie A, parla così a GR Parlamento: “È una sfida per noi dobbiamo accoglierli...

Luigi De, amministratore delegato della Lega di Serie A ha parlato ai microfoni del programma "La ... Tra i vari temi l'ad ha parlato di come sarà compostocalendario del prossimo campionato: ...Luigi De, ad della Lega di Serie A, è intervenuto a intervenuto a 'La polita nel Pallone' di Gr ... Questo sarà possibile perché abbiamo deciso di non fare la pausa natalizia; si giocherà sia...... magari consostegno di qualche fondo. Nel corso della chiacchierata, Deha anche discusso della possibilità di trasmettere una partita in chiaro ed ha confermato l'interesse da parte di ...