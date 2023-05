De Laurentiis | porta a Napoli Mourinho l’imperatore di Setúbal

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo tanti anni, qualche meccanismo del metodo Deabbiamo imparato a conoscerlo. L’uomo è sì sorprendente ma i percorsi che segue sono consolidati. E abbiamo imparato che quando ingaggia il grande allenatore, lo fa all’improvviso senza che nessuno sappia nulla. Bum. Come accadde con Carlo Ancelotti. Viceversa, quando cominciano a emergere notizie su incontri, telefonate, viaggi, e soprattutto cifre, quasi sempre si risolve in un nulla di fatto. Quando si parla di cifre, l’affare non quaglia praticamente mai. Accadde con Emery. Sembra essere accaduto con Luis Enrique. Da domenica sera ilè ufficialmente senza allenatore per la prossima stagione. In realtà già da prima. Ma poiché a dare le notizie sono i giornalisti che ormai per la platea beota scrivono “contro il”, “per destabilizzare” eccetera eccetera, da ...