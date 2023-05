De Laurentiis ha chiamato Sarri Il Messaggero

(Di martedì 30 maggio 2023) Deha, lo scrive Il Meessaggero nel pezzo di mercato sulla Lazio.ha già ricevuto chiamate dall’Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De, anche se appare improbabile il clamoroso ritorno. Ilscrive che adesso èa dettare le condizioni a Lotito.vuole che Lotito mantenga la sua promessa di un progetto ambizioso alla Ferguson, non bastano più le lusinghe del presidente nell’ultimo brindisi di fine stagione all’Olimpico: «Se siamo qui, è soprattutto merito suo», il discorso del numero uno, sotto lo sguardo imbronciato di Tare, non ancora però destituito dal suo ruolo. Già, Tare. Al momento è ancora in sella.ha già consegnato a Lotito una lista precisa di ...

... il tecnico biancoceleste si aspetta almeno 4 - 5 rinforzi in ritiro ma ha già ricevuto chiamate dall'Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De, anche se appare improbabile il ...'Se Demi haper Italiano Ma mica questo è il posto per parlare di certe cose...'. Ecco, poteva dire 'no', oppure 'perdete tempo'. E invece ha preso tempo. Insomma con la finale ...Ha dichiarato di non saper spiegarsi da dove escano notizie del genere, quando gli è stato chiesto se Delo avesseper chiedergli di liberare Italiano per il futuro della panchina ...

Barone: «Se mi ha chiamato De Laurentiis per Italiano Non so da ... IlNapolista

Il duello per Daichi Kamada l’ha vinto il Milan. Sì, il Napoli ha incrociato il centrocampista giapponese in Champions, con l’Eintracht, ma l’affare l’aveva fiutato già prima: lui, a gennaio, è divent ...Domenica sera su Rai2 (e Rai Italia) sarà festa scudetto Napoli. Come annunciato nei giorni scorsi, è stato trovato l’accordo tra la tv pubblica e Aurelio De Laurentiis, per trasmettere in diretta l’e ...