(Di martedì 30 maggio 2023) «Il Pd dice no a tutto, come si fa a convincere gli elettori?», si chiede una europarlamentare. L’ipotesi di un mini rimpasto della segreteria. La richiesta dei dirigenti dem: «Basta fare da sola»

«Datemi tempo, non statemi tutti addosso»: Elly Schlein e la sconfitta alle Comunali Corriere della Sera

