Daniel K?etínský | prima la Francia e ora l’Inghilterra

Leggi su tvzoom

(Di martedì 30 maggio 2023) Intervista aKretinsky: parla la sfinge della Repubblica Ceca The Sunday Times, pagina 4, di Oliver Shah. Tra poco più di una settimana,K?etínský infrangerà una regola d’oro. Il miliardario ceco, comproprietario della squadra di calcio Sparta Praga, non ha mai messo piede nello stadio dell’acerrimo rivale Slavia Praga, nemmeno per una partita della nazionale o un concerto musicale. «Avevo un’enorme riserva mentale/morale», dice. Ma il 7 giugno sarà lì con suo figlio. Il West Ham affronta la Fiorentina nella finale di Europa Conference League e K?etínský possiede il 27% del West Ham. Cosa attira un magnate dell’energia dell’Europa orientale in un club dell’est di Londra? «Semplicemente amo i colori e la maglia», dice ridendo. C’è anche un legame di lunga data con la Repubblica Ceca. L’ex portiere della nazionale Ludek Miklosko ha ...