Dalle riforme all' Irpef i piani del governo Meloni ai sindacati | Basta pregiudizi

(Di martedì 30 maggio 2023) «La volontà delc'è ed è visibile» e «mi piacerebbe avere un coinvolgimento che non fosse dio, nell'interesse non del singolo ma della nazione», ha detto oggi pomeriggio il presidente del Consiglio, Giorgia, rivolgendosi ainell'incontro a Palazzo Chigi sullee sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. «Possiamo ragionare sulle grandi strategie assumendoci tutti le responsabilità», ha poi sottolineato la premier osservando che «le scelte vanno fatte, quindi il punto è: vogliamo provare a fare insieme queste scelte?». «Se c'è una volontà reale di fare qualcosa si possono trovare le soluzioni giuste. Voglio provare a capire se nel merito vogliamo avere un approccio costruttivo pur nel rispetto delle differenze», ha aggiunto. I temi ...

Tende la mano ai sindacati con offerte concrete, Giorgia Meloni: meno tasse soprattutto per chi guadagna poco; lavoro stabile, soprattutto per le donne; riforma delle pensioni, soprattutto per i ...