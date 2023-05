(Di martedì 30 maggio 2023) (Adnkronos) – Piovella (Soi) “Oggi abbiamo tutta la preparazione, la capacità e l’organizzazione concentrata per pochi casi. Ma questo deve diventare bagaglio naturale del servizio pubblico, perché nel nostro Paese non può esserci evoluzione se non è nel sistema sanitario pubblico”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Piovella () "Oggi abbiamo tutta la preparazione, la capacità e l'organizzazione concentrata per pochi casi. Ma questo deve diventare bagaglio naturale del servizio pubblico, perché nel nostro Paese non può ...Inoltre, "volontà politica - ribadisce il presidente- dipende il recupero dei fondi: la richiesta dei cittadini in oftalmologia è aumentata di 10 volte". Oggi l'obiettivo "è che tutta la ...Inoltre, 'volontà politica - ribadisce il presidente- dipende il recupero dei fondi: la richiesta dei cittadini in oftalmologia è aumentata di 10 volte'. Oggi l'obiettivo 'è che tutta la ...

Dalla Soi appello a politica, si faccia carico dei problemi della vista ... Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Piovella (Soi) “Oggi abbiamo tutta la preparazione, la capacità e l’organizzazione concentrata per pochi casi. Ma questo deve diventare bagaglio naturale del servizio pubblico, perché ...Padova, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo stabilizzato questo tsunami" delle liste d'attesa per "l'intervento di cataratta che, senza sforzi particolari, è in grado di correggere ed eliminare dife ...