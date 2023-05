(Di martedì 30 maggio 2023) "Toc Toc", "Chi è?", "Idi". E no, non è un gioco, né l'inizio di una barzelletta, ma la realtà. Il Comune di, grazie all'iniziativa Libro, cura per l'anima e dopo aver ...

Lo faranno grazie allo staff della biblioteca pubblica Luigi Fumi: basta contattare la struttura, e in un attimo ie le bibliotecarie vestiranno i panni di raider speciali, dopo aver ...In un'era in cui tutto è a portata di mano, la nostra biblioteca diventa quindi una sorta di 'delivery della cultura' e i nostridei 'del sapere'. Un servizio che ci ha consentito ...In un'era in cui tutto è a portata di mano, la nostra biblioteca diventa quindi una sorta di 'delivery della cultura' e i nostridei 'del sapere'. Un servizio che ci ha consentito ...

Da bibliotecari a rider: ad Orvieto i libri bussano alla porta Culture

I bibliotecari si trasformano nei rider del sapere, pronti a consegnare ad anziani, disabili e persone con difficoltà motoria, le loro letture preferite ...Alla Biblioteca "Luigi Fumi" di Orvieto arrivano le bici elettriche e i "rider del sapere" per consegnare i libri alle persone in difficoltà. Si chiama “Biblio ...