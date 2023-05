più frequenti Sono 32.050 i detenuti per reati contro il patrimonio, 24.402 contro la ... Tragico il bilancio deiin carcere. Nel 2022 sono stati 85 di cui 5 donne e 36 stranieri. Due ...... forbici e pistolotti, nella quale si sono avvicendati i rappresentanti di istituti di credito in uno giro di poltrone, nelle porte girevoli di fallimenti,eccellenti, la fondazione ...Tre omicidi, tree 133 "storie di odio". E' quanto emerge dal report di Arcigay che ha preso in esame gli ... Arcigay sottolinea inoltre che "ricorrenti sono id'odio intercettati delle ...

Crimini e suicidi in aumento tra i giovani: i danni dei lockdown Le voci di dentro

XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione. «Non c'è visione, ma immobilismo». Allarme per le proposte di abolire il reato di tortura: a rischio processi come per i pestaggi a S.Maria Capuavetere ...Tre omicidi, tre suicidi e 133 "storie di odio". E' quanto emerge dal report di Arcigay che ha preso in esame gli ultimi 12 mesi. "Negli ultimi dodici mesi la stampa italiana ci ha consegnato un numer ...