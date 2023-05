(Di martedì 30 maggio 2023) Lo psichiatra Paololamenta un'attuale campagna d'odio contro la meritocrazia, sottolineando l'importanza di questa come fondamento di un sistema equo. L'articolo .

Basta pensare ai personaggi arrivati in questi ultimi 12 mesi a Sacrofano: da Paoloa Dacia ...piccolo miracolo quello che si sta realizzando a Sacrofano dove si sta affermando un nuovo...Basta pensare ai personaggi arrivati in questi ultimi 12 mesi a Sacrofano: da Paoloa Dacia ...piccolo miracolo quello che si sta realizzando a Sacrofano dove si sta affermando un nuovo...

Crepet e il modello danese: “Una buona scuola è quella in cui un bambino entra pulito ed esce sporco, perché vuol dire che ha giocato. Se entra pulito ed esce candido, è una lavatrice” Orizzonte Scuola

Centinaia di persone a Dresano hanno partecipato all’incontro con lo psichiatra Paolo Crepet sui problemi dell’educazione.Il celebre psichiatra e scrittore riempie la chiesa e cattura i presenti per oltre due ore «Se oggi siete qui in tanti è perché siete messi male». Inizia così, in modo ironico, la conferenza che ha te ...