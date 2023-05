Non si può escludere l'ipotesi di una fuga del virus deldal laboratorio. Passati più di tre anni dall'inizio dell'emergenza, ne parla l'esperto cinese George Gao,e immunologo, che è stato a capo del Cdc cinese e ha avuto un ruolo centrale ...Non si può escludere l'ipotesi fuga dal laboratorio. Passati più di tre anni dall'inizio dell'emergenza, ne parla l'esperto cinese George Gao,e immunologo, che è stato a capo del Cdc cinese e ha avuto un ruolo centrale nella risposta alla pandemia e nel lavoro per tracciare le origini ...Il professor George Gao era il responsabile del Centro cinese per il controllo delle malattie e ha svolto un ruolo chiave nella risposta alla pandemia e negli sforzi per rintracciarne le origini. L'...

Covid, il virologo cinese: "Fuga da laboratorio Non si può escludere nulla" Adnkronos

