Covid | il virologo cinese | Fuga da laboratorio? Non si può escludere nulla

(Di martedì 30 maggio 2023) Pechino, 30 mag. (Adnkronos) - Non si puòl'ipotesi di unadel virus deldal. Passati più di tre anni dall'inizio dell'emergenza, ne parla l'espertoGeorge Gao,e immunologo, che è stato a capo del Cdce ha avuto un ruolo centrale nella risposta alla pandemia e nel lavoro per tracciare le origini del virus. Il governoha sempre respinto le ipotesi che tutto sia iniziato in undi Wuhan. Ma invece Gao, come ha detto in un'intervista per un podcast di Bbc Radio 4, ritiene che "si possa sempre sospettare qualcosa". "E' la scienza - ha affermato - Non". Gao ha lasciato lo scorso anno il Cdced ...

Non si può escludere l'ipotesi fuga dal laboratorio. Passati più di tre anni dall'inizio dell'emergenza, ne parla l'esperto cinese George Gao,e immunologo, che è stato a capo del Cdc cinese e ha avuto un ruolo centrale nella risposta alla pandemia e nel lavoro per tracciare le origini ...Non si può escludere l'ipotesi fuga dal laboratorio. Passati più di tre anni dall'inizio dell'emergenza, ne parla l'esperto cinese George Gao,e immunologo, che è stato a capo del Cdc cinese e ha avuto un ruolo centrale nella risposta alla pandemia e nel lavoro per tracciare le origini ...Il professor George Gao era il responsabile del Centro cinese per il controllo delle malattie e ha svolto un ruolo chiave nella risposta alla pandemia e negli sforzi per rintracciarne le origini. L'...

Covid, per virologo George Gao fuga virus da laboratorio Wuhan ipotesi concreta Sky Tg24

(askanews) – La possibilità che il virus Covid-19 sia fuoriuscito da un laboratorio non dovrebbe ... Non escludere mai nulla”. Virologo e immunologo di livello mondiale, Gao è ora vicepresidente della ...Parla l'esperto George Gao, a capo del Cdc cinese e con un ruolo centrale nella risposta alla pandemia e nel lavoro per tracciare le origini del ...