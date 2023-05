Cosa resta del Festival di Cannes 2023

Leggi su screenworld

(Di martedì 30 maggio 2023) Come sapete, ci siamo appena fatti una bella, e questi sono i risultati. Abbiamo visto Grindelwald abbracciare Grindelwald (sì, Mads Mikkelsen e il redivivo Johnny Depp finalmente insieme), un tipo tranquillo come Tom Hanks che si incazza con un tizio sul red carpet, Jennifer Lawrence che se ne frega nell’etichetta e indossa delle ciabatte sotto l’abito elegante, Nanni Moretti che si mette a ballare prima di entrare in sala e il direttore delThierry Frémaux che viene fermato dalla polizia perché va in bici sul marciapiede e sfiora la rissa con un agente. Ne abbiamo viste cose strane, insomma. Colpa della stanchezza? Della vecchiaia? Come direbbe qualcuno: “Non sono gli anni, tesoro. Sono i film“. Ce lo ha insegnato un vecchio archeologo che abbiamo rivisto proprio adopo tanto tempo (qui la nostra recensione di ...