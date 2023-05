Corea del Sud | primo vertice con i leader delle isole del Pacifico

Ora la fuga è praticamente impossibile. A causa delle doppie recinzioni installate per centinaia di chilometri di confine, solo 67 disertori sono arrivati inSud lo scorso anno. La fortificazione dei confini ha avuto effetti anche sull'economia locale, dove prolifera il commercio informale che ha dato possibilità a molte persone, in particolare ...0.38Nord lancerà satellite spia LaNord ha confermato che lancerà un satellite da ricognizione a giugno per monitorare i movimenti militari degli Usa e dei suoi partner in tempo reale, ......E' una storia di ricchi contro poveri in, una lotta di classe ravvicinata Sarà la genovese Academy Two a distribuire in Italia il film 'Parasite' vincitore della Palma d'Oro al Festival...

Cinque cristiani arrestati in Corea del Nord perché pregavano AGI - Agenzia Italia

Lo scorso fine settimana la Corea del Nord ha informato il Giappone di voler procedere al lancio in orbita del suo primo satellite spia ...Selezionati CM-30 (teatro), What if… (musica) e Something els (danza). Il direttore artistico Pedini: «Sarà un trampolino di lancio internazionale» ...