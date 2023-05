Consiglio Figc | approvati procedure e criteri riammissioni e ripescaggi

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023) Al centro del, che si è aperto con le parole del presidente federale Gabriele Gravina, che ha rivolto apprezzamenti alle finaliste italiane in Europa e alle squadre che hanno vinto i campionati professionistici, le normative relative alla partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2023-24, le norme di tesseramento per calciatori e calciatrici extracomunitari e lee idi riammissione eo nei campionati professionistici. IlFederale ha dato delega al Presidente federale per definire le normative relative alla partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2023-24. Per i tesseramenti di extracomunitari, per il prossimo anno in ambito maschile si ricalca quanto già previsto in merito nell’attuale ...