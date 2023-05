Consiglio Comunale Napoli | malore per D’Angelo e seduta sciolta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di unoccorso al consigliere Sergioladelè stata. Precedentemente è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno, illustrato da Alessandra Clemente (Misto) che chiede al sindaco e agli assessori competenti di sollecitare l’aggiornamento della graduatoria sul sito ufficiale Asia, in base agli ingressi e alle rinunce. Il dispositivo ha chiesto un impegno concreto per far fronte ai numerosissimi pensionamenti previsti per l’anno 2023, che non riusciranno ad essere coperti dalle 500 assunzioni e una risposta circa i tempi di scorrimento della graduatoria al fine di riportare il numero dei dipendenti al numero del contratto di servizio. Inoltre la giunta dovrà discutere su un piano di ...