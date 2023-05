Confesercenti ‘Immagine e Benessere’ | rafforzato il coordinamento regionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è riunita oggi la commissione del comparto “Immagine e Benessere” diCampania che rappresenta, promuove e valorizza le imprese del benessere e dell’estetica in tutte le sue diverse tipologie. Hanno partecipato all’incontro la coordinatrice nazionale Pina Parnofiello, il coordinatoreNicola Diomaiuta (@centrinarciso) oltre al presidente diCampania e vicepresidente Nazionale Vincenzo Schiavo. L’incontro ha certificato anche l’ingresso, nel, di altri professionisti del settore, quali Emanuele Ballato, Claudio Giordano e Valeria Converso (@medfarm). “Per tutti noi diil comparto immagine e benessere in Campania– ha affermato Vincenzo Schiavo – è molto importante: non a caso ci sono ...