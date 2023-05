Condannato a morte per i meme “blasfemi” su Maometto in chat | il caso del 24enne cristiano in Pakistan

(Di martedì 30 maggio 2023) È statoper unsu Whatsapp considerato blasfemo inNouman Asghar,della città di Bahawalpur, nel Punjab. Come riferisce l’agenzia Fides, il ragazzo era stato arrestato nel 2019 con l’accusa di vilipendio verso il profeta, per quella vignetta satirica ricevuta da un amico musulmano in. Accuse respinte dai famigliari del ragazzo e dal suo avvocato Aneeqa Maria Anthony, della Ong “The Voice”: «il magistrato ha ignorato tutte le procedure e ha ignorato tutte le prove a favore dell’imputato». Sulè intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha fatto un appello al governo delper garantire al ragazzo «un processo giusto e che ...

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Nouman Asghar, cristiano di 24 anni, è stato condannato a morte per blasfemia. Nel rispetto della libertà religiosa chiedo al ...