Concorso ESTAR Toscana | 1 Posto da Dirigente

(Di martedì 30 maggio 2023)pubblico, per la copertura di 1damedico, disciplina di reumatologia per 5 anni. Medico E’ indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di 5 anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad unmedico nella disciplina di reumatologia (area medica e delle specialita’ mediche) per la direzione dellastruttura complessa «SOC Reumatologia» con sede principale Firenze dell’Azienda UslCentro (40/2023/SC). Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti, delle modalita' di partecipazione alla selezione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione- Parte III - n. 16 del 19 aprile 2023 Supplemento ...

... l'Accademia Tecnologica Edilizia avrà sede in città 10 Novembre 2021 AMBIENTE - Misurare gli impatti per orientare scelte e decisioni 28 Gennaio 2022 Lavoro,per infermieri presso le ...... al via domenica 20 al Teatro Verdi di Firenze 18 Novembre 2022 In oltre 7mila alper operatori socio - sanitari 21 Novembre 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza ...Il bando pubblicato dapunta a creare, con lo stesso avviso, più graduatorie, una per ogni Asl e Ao, velocizzando l'assegnazione alle sedi. Ciascuno candidato potrà indicare una sola azienda. Intanto sarà avviata una ...

Toscana, la rivolta delle oss: "Concorso vinto, ma niente lavoro" Nurse Times

Il problema delle assunzioni degli Oss che hanno vinto il concorso e le le lungaggini sul piano dei fabbisogni della Asl è stato l’oggetto di un incontro che si è svolto in Comune tra il sindaco Anton ...Grosseto: Il problema delle assunzioni degli Oss (Operatori Socio-Sanitari) che hanno vinto il concorso e le lungaggini sul piano dei fabbisogni della Asl è stato oggetto dell' incontro, tenutosi nel ...