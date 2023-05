Con il cuore – Nel nome di Francesco su Rai 1 | gli ospiti della serata

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 30 maggio 2023) Torna anche quest’anno l’appuntamento con la musica e la solidarietà di Raiuno e di Con il-Neldi, lo spettacolo a favore dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà dedicata anche alle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. A condurre la, in onda martedì 30 maggio 2023, dalle 21:25 in diretta, c’è Carlo Conti, ormai padrone di casa dell’evento. Al suo fianco numerosi, tra cui Fiorella Mannoia, Pooh, Nek,Renga, Mr Rain e Amii Stewart. La location è il sagratoBasilica superiore di Sana Assisi. Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie ...