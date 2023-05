(Di martedì 30 maggio 2023) Carlo Conti torna anche quest'anno per la tradizionale serata di beneficenza "Con il- Neldi", giunta alla sua ventunesima edizione. In onda oggi, 30 maggio 2023 a partire dalle 21.25, l'evento è trasmesso in diretta da Assisi e vede sul palco alcuni artisti della nostra...

... la responsabilita' e' invece degli albanesi intenzionati ad occupare il nordl'intenzione di ... La nuova fiammata di violenza in Kosovo rischia di far riprecipitare ildei Balcani nel caos. ......avrebbe rischiato di rimanere due anni fuori dall'Europa Db Torino 30/05/2017 - partita del/ ... Ancora non è chiaro se la Juve se la caveràun'ammenda o riceverà 2 - 3 punti di penalizzazione ...Il documento del Dicastero parla di una sfida pastorale, ed il linguaggio è in lineal'idea di ... né una sorta di guideline teorico - pastorale, il suo focus è l'uomo, non la macchina, ile ...

'Con il Cuore - Nel Nome di Francesco', stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta Today.it

Mancano poche ore alla 21esima edizione di Con il cuore – Nel nome di Francesco, il tradizionale concerto benefico che si tiene nella meravigliosa cornice di Assisi e trasmesso in diretta su Rai 1.Il cantautore romano parla della sua amicizia con Niccolò Moriconi. «Odio l’indifferenza, suo zio Ciro voleva un raggio di sole e gliel’ho regalato» ...