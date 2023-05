Con il C919 Pechino sfida il mercato aeronautico occidentale

Leggi su formiche

(Di martedì 30 maggio 2023) Un nuovo inizio, lo ha definito Comac, il produttore di Stato cinese del nuovo jet civile narrow body da 160 posti, certificato lo scorso anno, che a fine maggio è entrato in servizio effettuando la prima tratta commerciale interna. Da tempo la Cina persegue nell’aeronautica civile un percorso di costante e progressiva crescita, ma più lentamente rispetto alle dinamiche, per esempio, dell’elettronica avanzata. Inoltre, è ancora lontana dai produttori di velivoli Boeing e Airbus, con i quali ambisce competere, limitandosi finora a produzioni su licenzadi elicotteri e produzione di un jet regionale. Una situazione che rimanda, per certi aspetti, agli anni Settanta in Europa, con il passaggio dai primi jet-liners britannici e francesi alle collaborazioni europee, con il lancio di nuovi programmi di velivoli commerciali quali Concorde, Mercure e A300. Con il ...