Comunali | vittoria netta del centrodestra Tutti i risultati città per città | i dati

approfondimento Dopo laMeloni spinge su riforme e incontra le parti sociali FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica2023, da Possamai a Silvetti: i sindaci ...Enrico Letta le amministrative le ha stravinte e per due anni di seguito: 5 a 0 nel 2021 e'a valanga' (cit. Rep) a giugno 2022. Poco dopo ha perso (male) le politiche. Ma non ha cercato ...Enrico Letta le amministrative le ha stravinte e per 2 anni di seguito: 5 - 0 nel 2021 e'a valanga' (cit. Rep) a giugno 2022. Poco dopo ha perso (male) le politiche. Ma non ha cercato alibi ...

Elezioni amministrative, vittoria del centrodestra ai ballottaggi. Al centrosinistra solo Vicenza - Siracusa va la ballottaggio tra Messina ( 32,22%,) e Italia (23,89%) - Siracusa va la ballottaggio tra Messina ( 32,22%,) e Italia (23,89%) RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...la vittoria netta delle destre quasi ovunque è la conferma che la sinistra e il centrosinistra non sono visti come alternative credibili". Lo afferma il segretario toscano di Sinistra Italiana Dario ...