Comunali | Conte | riflettere su abilità destra con liste civiche

(Di martedì 30 maggio 2023) "In unsto di scarsa partecipazione democratica, che è diventato una costante, si conferma l'onda restauratrice e reazionaria delle destre che sono bravissime a compattarsi in occasione delle ...

Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, in una conferenza stampa alla Camera, il giorno dopo il secondo turno delle elezioni, annunciando un'assemblea di gruppo sul tema."Sono anche ...... che succede nel Pd Il risultato deludente delle elezioniè un duro colpo per Schlein e il ... come quella con il Movimento 5 stelle di Giuseppe, 'ei è stata eletta alla segreteria del ...... che possa esistere un campo largo' Leggi anche/ Boom del centrodestra allee Meloni ... che possa esistere un 'campo largo' nel quale associare insieme i populisti die i riformisti come ...

Comunali 2023, Conte risponde a Schlein: Meloni non si batte con i campi larghi Fanpage.it

"Sono anche abilissimi nel coinvolgere e presentare liste apparentemente civiche che in realtà sono infarcite da vecchi marpioni della politica e capibastone del consenso organizzato, questo è un dato ...Lo spin di giornata è quello delle armi di distrazione di massa, fare finta che non sia successo nulla. Il leader pentastellato annuncia la nascita dei “primi ...