Come massimizzare l’autonomia e l’efficienza dell’auto elettrica

Leggi su pantareinews

(Di martedì 30 maggio 2023)non vanno considerate alla stregua di quelle a cui siamo abituati con le auto termiche, bisogna porre maggiore attenzione ai fattori che le influenzano. Alcuni di questi sono analoghi per entrambi i tipi di vetture, mentre altri richiedono valutazioni differenti nel caso dei veicoli elettrici. È, e sarà necessario, abituarsi ad un approccio diverso al rifornimento cosìall’utilizzo del climatizzatore e persino della frenata. Quando è nata la prima auto? Accorgimenti per la massima autonomia ed efficienzaL’autoè una scelta sempre più diffusa tra gli automobilisti che vogliono ridurre le emissioni e i consumi di carburante. Tuttavia, per ...