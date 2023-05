(Di martedì 30 maggio 2023) La campagna acquisti di tecnici strappati a Redregistra l'uscita di una figura importante , per ruolo e "anzianità di servizio" a Milton Keynes. Roba fine stagione lascerà Red, ...

Rob Marshall a fine stagione lascerà Red Bull , lascerà Milton Keynes per trasferirsi a Woking, 100 km direzione sud, in unache mette a segno un bel. Nella struttura riorganizzata da ...E proprio dalla scuderia leader del mondiale, laha messo a segno unimportante, assicurandosi la firma di Rob Marshall, ingegnere di lungo corso che lavorava a Milton Keynes da ...Sotto il tunnel il principino proseguiva lentamente ed ha vistosamente ostacolato ladi ... Un brutto. rischia tre posizioni sulla griglia. 'Dal muretto mi hanno avvisato in ritardo...' ha ...

Colpo McLaren, Rob Marshall lascia Red Bull: sarà DT dell'ingegneria Autosprint.it

McLaren e Red Bull hanno ufficializzato il prossimo trasferimento dell'ingegnere britannico, che arriverà a Woking tra sei mesi ...A Montecarlo la Ferrari di Leclerc è stata penalizzata e partirà sesta in griglia. A leggere le motivazioni, quel verdetto è stato anche più duro da digerire perché in buona sostanza la colpa non è ...