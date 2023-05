Coldiretti in lutto | è morto lo storico Presidente Gambacorta

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino piange la scomparsa delMichele, importante figura di riferimento per l’agricoltura irpina, apprezzato anche per le sue qualità umane e la sua infinita passione civile. “Stamattina ci ha raggiunti la triste notizia della dipartita del nostro caroMicheleAvellino eCampania si stringono al dolore che ha colpito la famiglia. Il nostro ricordo va ad un grande uomo di Organizzazione che con la sua lungimiranza e capacità di guardare sempre al futuro ha accompagnato ed indirizzato i cambiamenti, a dicembre scorso abbiamo festeggiato i 60 anni di tesseramento. Un Dirigente, giàdella Federazione ...

