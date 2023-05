Claudio Amendola apre un ristorante e critica i giovani | “Non vogliono più fare i lavori che facevamo noi”

(Di martedì 30 maggio 2023)unattacca i: l’attore, in occasione dell’apertura del suo, infatti, ha parlato della difficoltà di reperire personale lanciando un’accusa precisa. L’interprete, che già in passato aveva aperto dei locali, ha dato vita al “Frezza cucina de coccio”,che propone prettamente cucina romana. Intervistato dal Gambero Rosso,ha parlato delle difficoltà nel reperire personale, come già fatto da Alessandro Borghese e Gianfranco Vissani. “Il lavoro è fatica, oggi inonpiùi ...

Nell'autunno del 2022 ,ha aperto il suo locale, Frezza - Cucina de coccio , situato in Via della Frezza nel cuore di Roma . L'attore, figlio del celebre Ferruccio, ha parlato di questa nuova ...Si è chiusa da poco più di una settimana la nuova fiction con. Una serie tv drammatica che ha visto l'attore romano mettersi in gioco in un ruolo inedito, alle prese con una malattia devastante e affari di famiglia discutibili. Il boss di ...Dal botta e risposta a distanza tra Fedez e Rocco Siffredi fino a nuovi amori sbocciati come quello di. Non sono mancati anche i classici rumors di nuove coppie, ma anche polemiche ...

“Frezza cucina de coccio”, Claudio Amendola apre un nuovo ristorante: “I turni sono giusti Il Fatto Quotidiano

“Il lavoro è fatica, oggi i giovani non vogliono più fare i lavori che facevamo noi” ha dichiarato l’attore, che poi ha aggiunto: “Oggi si ambisce a lavori moderni, da tastiera, o si pensa che si ...Se inizia con un atteggiamento politically correct, alla fine Claudio Amendola ammette: “il lavoro è fatica e i ...