Citroën - C5 Aircross Hybrid 136 | arriva il 48V made in Stellantis

(Di martedì 30 maggio 2023) La nuova tecnologia ibrida 48V del Gruppodebutta anche sullaC5, offrendo ai clienti una nuova alternativa a listino. La vettura è denominata C5136 e sarà in consegna a partire dal mese di luglio, con prezzi ancora da confermare. La gamma, aggiornata con il restyling del 2022, può già contare sulle versioni tradizionali 1.2 Puretech 130 e 1.5 BlueHDi 130, nonché sulle Plug-inda 180 e 225 CV. 129 g/km per l'ibrida senza spina. Dentro il cofano della Suv francese troviamo la nuova variante elettrificata dell'1.2 Puretech da 136 CV e 230 Nm con motore elettrico da 29 CV e 55 Nm integrato nel cambio automatico doppia frizione ë-DCS6 e alimentato dalla batteria da 432 Wh. Questo pacchetto offre consumi ed emissioni inferiori fino al 15% ...

