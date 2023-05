Ciclismo | Elisa Balsamo operata alla mandibola | incerto il tempo di recupero

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023)è stataieri a causa delle fratture riportate nella caduta subita durante la prima tappa della RideLondon Classique di venerdì scorso. L’intervento è stato eseguito per ridurre le fratture composte del condilore destro e della sinfisire, la stabilizzazione è stata eseguita con micropiastre in titanio appositamente progettate. La ciclista ha riportato anche una frattura del condilore sinistro intra-articolare ma al momento non è necessario un intervento chirurgico, così come per una piccola frattura dello scafoide destro. L’azzurra, tornata oggi a casa, dovrà sottoporsi a fisioterapia per un paio di mesi. Da valutare ildi. SportFace.