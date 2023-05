Chiara Ferragni | la bambina che l’ha criticata bannata da Instagram

A parlare è Viktoria Dedola, la madre di Giulietta, l'11enne che ha sfidato l'influencerin un suo post Instagram. L'imprenditrice aveva pubblicato un selfie allo specchio in cui si ...'Io stimo. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l'accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel'ho scritto, non è che l'ho sfidata. Ma nemmeno la sua ...Il Castello di Rivalta si trova vicino Piacenza e offre diversi servizi, matrimoni compresi: è quei che Francescasposerà Riccardo. Francesca, sorella della nota, e il compagno Riccardo Nicoletti hanno deciso di sposarsi in una location da sogno: il Castello di Rivalta vicino Piacenza. La struttura, attualmente abitata dalla ...

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata una foto pubblicata sui social da Chiara Ferragni. Nello scatto in questione vediamo l’imprenditrice digitale davanti allo specchio, ...Sono passati giorni ormai dalla pubblicazione del selfie di Chiara Ferragni in perizoma ma l’influencer continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia circa la chiusura ...