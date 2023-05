Chi è il prossimo avversario di Giulio Zeppieri al Roland Garros? Doppio finalista Slam all’orizzonte!

(Di martedì 30 maggio 2023)ha sconfitto Aleksandr Bublik al quinto set e si è così qualificato al secondo turno del2023. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul kazako dopo essere stato sotto per 1-2, recuperando in maniera brillante e imponendosi con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 sulla terra rossa di Parigi. Prestazione davvero sontuosa per il 21enne laziale, che si è così imposto in un match delloper la prima volta in carriera. Il risultato è decisamente rimarchevole per il numero 129 al mondo, che può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese. L’asticella si alzerà terribilmente per il nostro portacolori, perché al secondo turno se la dovrà vedere con il fuoriclasse norvegese Casper Ruud: lo scorso anno fu ...

Pagamenti e date Per ilmese sono previste due date distinte per la ricezione della quota: una per i nuovi beneficiari e l'altra pergià percepisce il sostegno economico. Le giornate di ...Questo è diventato il modo per far appassionareva in piscina enon. La squadra Sky è ... Speriamo che i nostri ragazzi si possano confermare in vista dell'Olimpiade di Parigi l'anno'.I candidati sono scelti tra, nel corso degli anni, abbia dimostrato di essere dotato di una non comune capacità espressiva e divulgativa, caratterizzando il proprio lavoro con una particolare ...

Chi è il prossimo avversario di Andrea Vavassori al Roland Garros Un misterioso qualificato fuori dalla top-200 OA Sport

"Ora molti elettori di sinistra saranno spinti a votare Psoe per riuscire a creare quel muro di contenimento sul quale spera Sánchez" ...Il punto sui prestiti dei calciatori bianconeri: dall'Inghilterra all'Italia, tanti i giocatori che rientrano alla base, dal futuro diverso.