(Di martedì 30 maggio 2023)si è reso protagonista di una bella impresa al, dove ha sconfitto il quotato serbo Miomir Kecmanovic in rimonta al quinto set. Dopo aver perso i primi due parziali, il tennista italiano si è rianimato sulla terra rossa di Parigi e si è imposto in tre tie-break consecutivi, tra l’altro annullando anche sei match point complessivi al balcanico (quattro nel terzo e due nel quinto set). Prova sontuosa del numero 148 del ranking ATP, capace di eliminare il numero 37 al mondo dopo 5 ore e 10 minuti di autentica battaglia.ha dunque spedito a casa la testa di serie numero 31 del tabellone principale, ha vinto il suo primo incontro in uno Slam e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul mattone tritato della ...

Chi è il prossimo avversario di Andrea Vavassori al Roland Garros Un misterioso qualificato fuori dalla top-200 OA Sport

Andrea Vavassori si è reso protagonista di una bella impresa al Roland Garros, dove ha sconfitto il quotato serbo Miomir Kecmanovic in rimonta al quinto set. Dopo aver perso i primi due parziali, il t ...