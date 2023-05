Chelsea | ufficiale il nuovo allenatore | è l’ex Tottenham Mauricio Pochettino

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo aver cambiato tre tecnici in una stagione chiusa senza trofei e al 12mo posto in Premier League, ilriparte da. Il tecnico argentino è stato annunciato ufficialmente dal club londinese comemanager dei Blues, dopo che col passare delle settimane si erano sempre più intensificate le voci di un approdo del nativo di Murphy a Stamford Bridge. Dopo una carriera da giocatore tra Argentina (Newell’s Old Boys), Spagna (Espanyol) e Francia (Bordeaux e Paris Saint-Germain),ha allenato nell’ordine proprio l’Espanyol, il Southampton, ile il PSG. Come tecnico ha vinto la Coppa di Francia e la Supercoppa francese nel 2020/21 e una Ligue 1 nella stagione successiva, mentre alla guida degli Spurs ha raggiunto la finale di Champions League ...

L'attaccante ha disputato ieri pomeriggio la sua ultima partitacon la maglia del LiverpoolSi è chiusa la lunghissima e vincente avventura di Roberto ... di ritorno dal prestito alin ...Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del. Lo ha annunciato il club inglese, specificando che Pochettino inizierà il suo nuovo ruolo il 1 luglio 2023: per lui un biennale con un'opzione del club per un ulteriore anno.POCHETTINO - Come riportato dal sitoe dal profilo twitter dei Blues, ilha appena ufficializzato l'accordo che porterà Mauricio Pochettino a Stamford Bridge a partire dalla ...

Chelsea: ufficiale Pochettino in panchina, ha firmato un biennale - Sportmediaset Sport Mediaset

I nomi girati dal tecnico al club per la prossima stagione: tra giovani talenti e vecchi volti già noti al Chelsea ...Il Chelsea, pochi giorni dopo la conclusione della Premier League, ha ufficializzato l'ingaggio di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. L'ex tecnico degli Spurs é pronto a firmare un contratto c ...