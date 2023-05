Che fine ha fatto Figliuolo? In arrivo un nuovo incarico

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 maggio 2023) Il nome di Francesco Paolotorna di moda in Italia. Il generale, dopo aver guidato l’Italia fuori dalla pandemia Covid, col ruolo affidatogli da marzo 2021 al 2022 come commissario straordinario all’emergenza, avevaperdere le tracce di sé, tornando a ricoprire compiti più inclini al suo curriculum militare. Ma oggi, con una nuova emergenza in Italia, non può non rimbalzare il suo nome. Emergenza Emilia, arriva? Nessuno di certo potrà dimenticare gli anni bui del Covid e, in un certo senso, anche il nome del generale Francesco Paolo. Un nome, una garanzia quella del funzionario italiano classe 1961 che è stato anche chiamato in un secondo momento a gestire il Comando operativo di vertice interforze, con il grado di generale di corpo d’armata con incarichi speciali, dopo lo scoppio ...