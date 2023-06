Castello di San Giusto teatro estivo a Trieste

Leggi su udine20

(Di martedì 30 maggio 2023) Dal 28 giugno al 29 luglio, 10 spettacoli con artisti di fama nazionale e internazionale animeranno uno dei luoghi simbolo della città e porteranno avanti l’assunto di “Città dei Teatri” a livello nazionale. Il cartellone spazia a 360° gradi mantenendo la varietà della proposta artistica di una stagione teatrale e si pone l’obiettivo e l’ambizione di raggiungere un pubblico più eterogeneo possibile, con nomi che attireranno sicuramente anche l’interesse oltre i confini regionali e nazionali, offrendo quindi una proposta sia per i turisti italiani e internazionali che saranno sicuramente già in città durante il periodo della rassegna. Spettacoli, concerti, personaggi iconici, grandi interpreti e artisti che sperimenteranno cose nuove. In questa programmazione – pensata da Vigna PR e Good Vibrations Entertainment in collaborazione con Fvg Music Live – ce n’è davvero per tutti i ...