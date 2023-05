Cassino Omicidio Yirelis Peña Santana In carcere il presunto assassino si avvale della facoltà di non rispondere L’autopsia | picchiata barbaramente prima di essere finita a coltellate

(Frosinone) - Proseguono le indagini per l'di Yirelis Pena Santana, la donna di 34 anni trovata morta in una abitazione del frosinate, straziata da 12 coltellate. I sospetti si ...... 26 anni, arrestato per l'di Yrelis Pena Santana , la donna di 34 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato nell'appartamento di via Giovanni Pascoli, nel centro di. A tradire ...Dopo l'Sandro è tornato alla periferia di, nella dependance che la famiglia gli ha messo a disposizione nella proprietà dove vivono i genitori e gli altri fratelli. Come se nulla ...

Sandro Di Carlo, chi è il presunto assassino di Cassino. Il gioco sui social: «Potrei essere un maniaco omicid ilmessaggero.it

Di quella violenza inaudita nei confronti della giovane Yirelis Peña Santana è accusato Sandro Di Carlo, 26 anni operaio edile, ora in carcere ...Il nuovo dna potrebbe far pensare che la vittima sia stata prima aggredita e poi uccisa, ma sarà necessario capire a chi appartiene ...