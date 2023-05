Cassino Omicidio Yirelis Peña Santana In carcere il presunto assassino si avvale della facoltà di non rispondere L’autopsia | picchiata barbaramente prima di essere finita a coltellate

Al termine della mattinata la donna ha voluto lasciare la città died è tornata a Genova, accompagnata dalle sue due amiche. L'APPELLO 'Chi ha fatto questo a mia figlia deve rimanere in ...I COLPI Ad aggredire con ferocia la donna e a sferrarle quelle coltellate sarebbe stato Sandro Di Carlo , 26enne di, arrestato domenica notte con l'accusa di. Agli agenti della ...(Frosinone) - Proseguono le indagini per l'di Yirelis Pena Santana, la donna di 34 anni trovata morta in una abitazione del frosinate, straziata da 12 coltellate. I sospetti si ...

Omicidio di Cassino, arrestato un operaio. La madre di Yirelis: “Ferocia incredibile” Il Secolo XIX

Massacrata di botte, a calci e pugni, e poi colpita con almeno quattro coltellate tra l'addome e il volto. Il colpo fatale Yirelis Pena Santana, 34 anni, della Repubblica ...La polizia chiude il cerchio e sottopone a fermo un operaio edile. A rispondere di omicidio volontario aggravato è Sandro Di Carlo di 26 anni ...