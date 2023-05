Caso stipendi | solo una multa alla Juve Per l’Atalanta ultima giornata decisiva

(Di martedì 30 maggio 2023) Serie A. Si è concluso con il patteggiamento a 718mila euro diper lal’udienza sulla cosiddetta manovra. I bianconeri hanno evitato una nuova penalizzazione e, di conseguenza, restano in corsa con Atalanta e Roma per un posto in Europa League.

Juventus, caso stipendi: udienza anticipata a martedì, patteggiamento vicino Il Sole 24 ORE

La Juventus chiude con un patteggiamento sulle manovre stipendi i processi sportivi italiani, rinunciando ai ricorsi, ma senza ulteriori punti di penalizzazione in classifica, dopo i 10 inflitti per ...La Juve ha scelto la via del patteggiamento per quanto riguarda il secondo filone delle indagini, sul caso manovre stipendi. In merito, al termine del consiglio federale, si è espresso ...