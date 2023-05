Case popolari | al via l' inchiesta su occupazioni e chat Zevi Santori | ' Attendiamo la fine di uno scenario ignobile'

(Di martedì 30 maggio 2023) A Roma si apre un'della gestione delledopo la denuncia fatta dal Capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio. La Procura della Repubblica ha attivato un'indagine ...

A Roma si apre un' inchiesta della gestione delledopo la denuncia fatta dal Capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori . La Procura della Repubblica ha attivato un'indagine sull''opaca gestione a trazione Pd', spiega ...... terrazzamenti che brillano al sole,incastonate nella roccia. Tornerà ad emozionare il ... le antiche e magiche melodie delle villanelle, le moresche e i cunti. Non meno spettacolare il ...' L'opaca gestione delledi edilizia residenziale pubblica da parte del Campidoglio a trazione Pd, che si è mescolato in chat con i movimenti degli occupanti abusivi di edifici durante la stesura del piano casa e ...

Le case popolari ai dipendenti che accettano di ristrutturarle MilanoToday.it

Novembre 2014: un dipinto del maestro fiammingo viene venduto per 62 milioni di dollari. Il compratore: un prestanome di Shangai. Il «New York Times» ha ricostruito il destino dell’opera e quello del ..."A Pescara edifici residenziali pubblici non si costruiscono più dagli anni ’80 - commenta la capogruppo Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – e nell’ambito ...