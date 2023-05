Caressa | «No al nuovo San Siro | perché? Solo in Italia! Wembley…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023)critica duramente la scelta di non abbattere Sanper non costruirne uno, così come successo in altri paesi. Il giornalista in diretta su Sky Sport da Budapest, dalla Puskas Arena, ha parlato dei nuovi impianti.SAN– Fabioha parlato così delSan: «Che senso ha mettere dei vincoli per uno stadio che deve vivere per la gente sette giorni su sette? Deve dare alle persone di fare sport. Che c’entra della cultura italiana? Io ho grande rispetto di questo, ma non c’entra. È una cosa che serve. In Inghilterra, paese più tradizionalista del mondo, hanno buttato giù Wembley!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non ...