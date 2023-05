Cappella di Sansevero | poesia tra le macchina anatomiche Alessandro Haber legge i versi di Gabriele Tinti

La video - performance sarà trasmessa online da venerdì 9 giugno sui profili social del ...L'attore Alessandro Haber è protagonista della video - performance Sanguinamenti, versi di Gabriele Tinti, registrata nella sala sotterranea dellaa Napoli dove sono esposte le famose Macchine anatomiche realizzate nel diciottesimo secolo dal medico palermitano Giuseppe Salerno su ordine di Raimondo di Sangro settimo principe ...Sold out al Museo, folla di turisti e curiosi al murale di Maradona, strade affollate dai vicoli del centro storico al lungomare Caracciolo. Anche oggi Napoli si conferma tra le località preferite ...

Alla Cappella Sansevero Alessandro Haber legge versi di Tinti Agenzia ANSA

La poesia di Gabriele Tinti sarà interpretata da Alessandro Haber nella Cappella Sansevero, con la speciale video performance “Sanguinamenti”: il reading intende dare voce alle Macchine anatomiche, re ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...