Caos biglietti Napoli-Sampdoria | presentata interrogazione parlamentare urgente

(Di martedì 30 maggio 2023) Il deputato casertano di Fdl, Gimmi Cangiano, riferimento alla Camera dei Deputati del ClubParlamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulper idi, ultima di campionato delal Maradona. «La festa per lo Scudetto che ritorna in città dopo 33 anni è un evento che nessuno vorrebbe perdere. E quindi va da sé che non si sarebbe potuto accontentare la marea festosa di napoletani che sognavano di poter salutare il Tricolore direttamente al Diego Armando Maradona, stadio che ha comunque una capienza nota e limitata rispetto al numero di tifosi che hanno provato a comprare il biglietto. Fin qui nulla di male o di anormale. Il problema è stata la gestione della piattaforma abilitata alla vendita dei tagliandi, che è andata in crash ancor prima ...

... rendendo impossibili gli acquisti a molti utenti, mentre altri grazie ad un 'bug' del sistema sarebbero riusciti a saltare la fila e accaparrarsi i. Assoutenti scende in campo per ...... rendendo impossibili gli acquisti a molti utenti, mentre altri grazie ad un 'bug' del sistema sarebbero riusciti a saltare la fila e accaparrarsi i'. È quanto afferma in una nota ...... "Stelle" (certificato Oro) e "" (Platino) tratti dall'ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza """. Iper il concerto di Fabri Fibra a Messina, all'...

Napoli-Sampdoria, caos su Ticketone: biglietti rivenduti al mercato nero Fantacalcio ®

Gimmi Cangiano, deputato casertano di FdI e riferimento alla Camera dei deputati del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito."Ennesima beffa per i tifosi del Napoli in vista della partita evento Napoli-SAampdoria del prossimo 4 giugno. In base alle denunce pervenute dai tifosi e ...