...prossima sessione estiva di. Maldini e Massara sono orientati su altri nomi per rinforzare la trequarti e la corsia di destra. JUVE LONTANA - Un'altra idea per il futuro di...... mentre non è da escludere un ritorno di fiamma per. Stefano Pioli (LaPresse) -.itAnche perché Brahim Diaz potrebbe tornare al Real e De Ketelaere essere ceduto in prestito (...... Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò(Galatasaray); ...

Calciomercato – Zaniolo torna in Nazionale: la posizione del Milan | News Pianeta Milan

Ancora incerto il destino di Nicolò Zaniolo: raffreddata la pista Milan, si registra un ritorno di fiamma da parte di un altro club ...Zaniolo Milan, nuovo assalto in estate Cosa filtra sull’ex fantasista della Roma oggi in forza al Galatasaray Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe presto las ...