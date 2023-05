Calciomercato | duello Milan-Inter per Pavard | la situazione

(Di martedì 30 maggio 2023)si sfidano in vista dell’estate: nel mirino c’è il difensore francese. LaStando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’sarebbe pronta a fare sul serio per Benjamin, che ha intenzione di lasciare la Germania a breve. I nerazzurri avrebbero già avuto contatti con il francese a gennaio e ora sono pronti a tornare alla carica, con l’obiettivo di anticipare le concorrenti (su tutti).

, Milan e Inter si sfidano in vista dell'estate: nel mirino c'è il difensore francese Pavard. La situazione Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter sarebbe pronta a fare sul ...Real Madrid, Florentino Perez e il '' col Brasile per AncelottiIl motivo è legato ... Florentino Perez © LaPresse -.itAncelotti è rimasto lusingato dall'interessamento della ...Hernandez 6,5 : un paio di chiusure provvidenziali, ilcon Cuadrado è sfida nella sfida. Tonali 6,5 : a tutto campo, l'anima del Milan è sempre lui. Krunic 6 : non è e non sarà mai Bennacer, ...

Calciomercato Milan – Duello con l’Inter per il colpo da 50 milioni Pianeta Milan

Il duello per Daichi Kamada l’ha vinto il Milan. Sì, il Napoli ha incrociato il centrocampista giapponese in Champions, con l’Eintracht, ma l’affare l’aveva fiutato già prima: lui, a gennaio, è divent ...Calciomercato, Milan e Inter si sfidano in vista dell’estate: nel mirino c’è il difensore francese Pavard. La situazione Stando a quanto ...