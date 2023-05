Calcio | Serie A | un turno di squalifica per 7 giocatori e per Sarri e Mourinho

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 37/a giornata, hato per una giornata 7: Giulio Donati (Monza), Marvin Romeo Zeegelar e Jaka Bijol (Udinese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Nicolas Martin Dominguez (Bologna), Kim Minjae (Napoli), Tonny Vilhena (Salernitana). Tra gli allenatori, undi stop a Mauriziodella Lazio "per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale", e a Josédella Roma, in quanto ammonito e già diffidato.

Luciano Spalletti è pronto a ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli assieme a tutta la squadra. Un importante riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale all'allenatore e ai calciatori ...Credo sia il risultato più bello per ilitaliano l'aver trovato un momento di serenità ', ... Gravina però dimentica che la classifica diA nel corso di questa stagione è stata stravolta in ...... "È il risultato più bello delitaliano" ). La Juve ha schivato una seconda stangata per ... La retrocessione inB , di cui tanto si è parlato a sproposito, non è mai stata seriamente in ...

SERIE A, UN TURNO DI STOP PER SARRI E MOURINHO E PER 7 GIOCATORI - Sportmediaset Sport Mediaset

Dietro i gol che hanno fatto innamorare Firenze e hanno regalato lo scudetto alla Roma, una serie di vicissitudini infauste cancellate con una caparbietà rara. Lo racconta bene il giornalista Andrea R ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...