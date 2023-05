Calcio | Mourinho | ' Futuro? Non ho nulla in mano | io penso a giocare domani' **

(Di martedì 30 maggio 2023) Budapest, 30 mag. (Adnkronos) - "Il mioche se qualcuno di noi ha una domanda simile alla tua, la deve fare a Midilibar perché lui non ha contratto. Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile alla tua. A loro ho risposto in maniera obiettiva. Non vogliono che rispondano, ma sanno cosa voglio io. È diverso rispetto all'Inter perché io non avevo firmato con il Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non hoe a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè, sul suoalla vigilia della finale di Europa League con il Siviglia.

Tra gli allenatori squalificati per una giornata Maurizio Sarri e Josè. Chi non ha più obiettivi concreti, probabilmente non forzerà i rientri di giocatori 'in dubbio'. Il Torino perde ...'Raccoglie molti meno voti di Luis Enrique' Reggio Emilia 08/05/2023 - campionato diserie A ... tra cui due Champions League, l'ultima delle quali è stata vinta con l'Inter di Josenel ...17:18 Dybala - Spinazzola, gli ex Juve puntano l'Europa League Il tecnico della Roma José... Credo che questo sia il risultato più bello per ilitaliano, per aver trovato - noi ce lo ...

Ultimo'ora: **Calcio: Mourinho, 'Futuro Non ho nulla in mano, io ... La Svolta

"Meritiamo di giocare questa finale, sta arrivando il momento, abbiamo lavorato per questo negli ultimi giorni e per stare nelle condizioni di lottare per questo titolo". (ANSA) ...José Mourinho si appresa a giocare l'ennesima finale europea della sua carriera da allenatore, la seconda di fila con la Roma dopo il successo in Conference League. Il tecnico portoghese, intervenuto ...